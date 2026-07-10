Если мы сделаем все правильно, повысим летальность Украины, мы сможем закончить эту войну - сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что если повысить "летальность" Украины, привлечь людей, которые помогут противостоять российскому диктатору Владимиру Путину, а не поддерживать его, есть возможность завершить войну, передает УНН.

Детали

"Они готовы помогать нам, потому что мы поддерживали Украину в трудные времена. Я посетил завод сегодня, который является сверхсовременным, который находится глубоко под землей, и он производит мощные беспилотники - технологии, гораздо более развитые, чем у всех на планете, ведь необходимость - это двигатель изобретений. Это нужно сделать правильно в Украине, чтобы выжить. Есть огромная возможность сотрудничества с Украиной для улучшения нашей собственной обороны", - сказал Грэм.

Он отметил, что "беспилотники в правильных руках могут быть кошмаром для любой страны"

"Чем быстрее мы сможем сотрудничать с Украиной, тем лучше для Украины, но, честно говоря, тем лучше будет и для нас. Лучшим доказательством возможностей Украины являются сами россияне. То, что эта страна, которая уступает в силе десять к одному, смогла сделать - это со временем начать доминировать на поле боя, нанося тяжелые потери со скоростью, превышающей Вторую мировую. Количество погибших россиян превышает количество раненых, что редко бывает на войне. Почему? Благодаря мужеству и инновациям украинцев. У нас есть волшебный момент времени в ближайшие месяцы: если мы сделаем все правильно, повысим летальность Украины, привлечем людей, которые помогут нам против Путина, а не будут поддерживать его, мы сможем закончить эту войну", - добавил Грэм.

Напомним

В Киеве Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом. Обсудили дипломатическую работу для завершения войны, увеличение санкционного давления на Россию и на всех, кто поддерживает ее войну.