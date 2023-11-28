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Если блокировка в Польше продлится, фуры поедут к словацкой, венгерской границам - Ассоциации автомобильных перевозчиков

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 00:25  •  6636 просмотра

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По словам Игоря Оверко, председателя Всеукраинской ассоциации международных автомобильных перевозчиков, продолжающаяся блокада на польской границе может перенаправить грузовики к словацкой и венгерской границам, на фоне беспокойства относительно безопасности грузов и необходимости проведения переговоров по пропускной способности границы.

Если блокировка в Польше будет продолжаться, товаропоток поедет к словацкой и венгерской границ. Об этом Украинскому радио заявил председатель Международной транспортной ассоциации Украины Игорь Оверко, передает УНН.

Ситуация на самом деле критическая. Ягодин, Краковец, Рава-Русская - продолжается блокада. Поляки заявили, что в Шегини с сегодняшнего дня будут блокировать круглосуточно. До этого момента они перекрывали его в дневное время, в ночную он работал. Складывается такая ситуация, что если действительно подтвердятся их намерения закрыть последний переход с Польшей, который работает с грузами, тогда весь товаропоток будет вынужден ехать в сторону Закарпатья - к словацкой и венгерской границ

сказал Оверко.

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Он также отметил, что инициатива эвакуировать водителей правильная, но немного недоработанная.

Как быть с товаром, с автомобилями, когда заберут водителей? Где гарантия того, что не начнется мародерство? Если забирают водителей, то нужно было как-то организовать охрану этому грузу и автомобилям

.добавил чиновник

По словам главы Международной транспортной ассоциации, этот вопрос уже перерос из экономической в политическую плоскость.

Забастовка забастовкой, но эта забастовка должна быть в пределах разумного. Нельзя заблокировать всю страну ради каких-то своих требований, которые прежде всего зависели и от них. То есть, польская таможенная служба сознательно обрабатывала транспорт медленно? Если мы уже начнем садиться за стол переговоров, то вопрос №1 должен быть - пропускная способность на каждой границе. Мы должны разобраться, почему и какая сторона блокирует - или это украинская Таможенная служба плохо работает, или польская. Или они по договоренности вместе плохо работают и увеличивается количество транспортных средств

сказал Игорь Оверко.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Якщо блокування у Польщі триватиме, фури поїдуть до словацького, угорського кордонів – Асоціації автомобільних перевізників
If the blockade in Poland continues, trucks will go to the Slovak and Hungarian borders - Association of Road Carriers
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По словам Игоря Оверко, председателя Всеукраинской ассоциации международных автомобильных перевозчиков, продолжающаяся блокада на польской границе может перенаправить грузовики к словацкой и венгерской границам, на фоне беспокойства относительно безопасности грузов и необходимости проведения переговоров по пропускной способности границы.

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