Если блокировка в Польше продлится, фуры поедут к словацкой, венгерской границам - Ассоциации автомобильных перевозчиков

Если блокировка в Польше будет продолжаться, товаропоток поедет к словацкой и венгерской границ. Об этом Украинскому радио заявил председатель Международной транспортной ассоциации Украины Игорь Оверко, передает УНН.

Ситуация на самом деле критическая. Ягодин, Краковец, Рава-Русская - продолжается блокада. Поляки заявили, что в Шегини с сегодняшнего дня будут блокировать круглосуточно. До этого момента они перекрывали его в дневное время, в ночную он работал. Складывается такая ситуация, что если действительно подтвердятся их намерения закрыть последний переход с Польшей, который работает с грузами, тогда весь товаропоток будет вынужден ехать в сторону Закарпатья - к словацкой и венгерской границ сказал Оверко.

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Он также отметил, что инициатива эвакуировать водителей правильная, но немного недоработанная.

Как быть с товаром, с автомобилями, когда заберут водителей? Где гарантия того, что не начнется мародерство? Если забирают водителей, то нужно было как-то организовать охрану этому грузу и автомобилям .добавил чиновник

По словам главы Международной транспортной ассоциации, этот вопрос уже перерос из экономической в политическую плоскость.