Еще три человека пострадали от вражеских обстрелов Херсона

В результате обстрелов российскими войсками Херсона пострадали еще трое местных жителей, двое из которых - сегодня с утра, сообщили в Херсонской ОГА в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Российские войска продолжают атаковать Херсон. В полдень из-за вражеского обстрела пострадал 70-летний мужчина», - говорится в сообщении.

Как указано, у мужчины - взрывная травма и осколочное ранение спины. Сейчас он находится в больнице.

Также в больницу доставили 63-летнего мужчину, который пострадал из-за вражеского обстрела Херсона в 10:00. Состояние - средней тяжести.

Кроме того, в больницу обратилась 52-летняя женщина, которая из-за вчерашнего вечернего обстрела города получила взрывную травму и контузию. Херсонка - под наблюдением медиков.

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