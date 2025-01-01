Ще три людини постраждали від ворожих обстрілів Херсона
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів Херсона постраждали троє місцевих жителів віком 70, 63 та 52 роки. Всі потерпілі отримали травми різного ступеню тяжкості та перебувають під наглядом медиків у лікарні.
Внаслідок обстрілів російськими військами Херсона постраждали ще троє місцевих жителів, двоє з яких - сьогодні з ранку, повідомили у Херсонській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.
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"російські війська продовжують атакувати Херсон. Опівдні через ворожий обстріл постраждав 70-річний чоловік", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, у чоловіка - вибухова травма та уламкове поранення спини. Наразі він перебуває у лікарні.
Також до лікарні доставили 63-річного чоловіка, який постраждав через ворожий обстріл Херсона о 10:00. Стан - середньої тяжкості.
Окрім того, до лікарні звернулася 52-річна жінка, яка через вчорашній вечірній обстріл міста дістала вибухову травму і контузію. Херсонка – під наглядом медиків.
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