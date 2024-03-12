Еще пятерых украинских детей вывезли с ВОТ Херсонщины

Еще пятеро детей выехали с временно оккупированной Херсонщины на подконтрольную Украине территорию. Украина оказывает им помощь во всем необходимом. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Рад сообщить, что еще пять украинских детей выехали из ВОТ в Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. Это четверо родных братьев и сестер (12, 11, 10, 7 лет) и 17-летний отважный юноша. - сообщил украинский омбудсмен.

Детали

Отмечается, что мать 4-х детей сообщила о том, как в их населенном пункте относились к тем, кто отказывается получать российские паспорта. По ее словам детям угрожали за отказ ходить в уже российскую школу и на глазах детей россияне били их отца.

Теперь у детей, которые не ходили в школу в оккупации, есть планшеты чтобы наверстать пропущенный учебный материал. Такой подарок для них сделали благотворители из БФ "Посмішка.ЮА".

Одной из освобожденных девочек нужна работа с психологом, ведь мама заметила, как девочка плачет во сне.

"17-летний юноша, который самостоятельно выехал из оккупации, из-за своего возраста скрывался от россиян, ведь его могли бы заставить вступать в вооруженные ряды рф. Поэтому, чтобы не брать в руки оружие и не воевать против своих, он принял решение - выехать на подконтрольную Родине территорию. Это поступок настоящего патриота! Горжусь! - написал Лубинец.

Омбудсмен сообщил, что сейчас в его офисе вместе с партнерами и государственными структурами всем детям помогают с оформлением документов, устройством в учебные заведения и др. Также с детьми будут работать специалисты, которые предоставят необходимую медицинскую, психологическую, гуманитарную и социальную помощь. А впоследствии соответствующие госорганы зафиксируют с их слов все факты российских преступлений, свидетелями которых они стали. Это происходит в Центре защиты прав ребенка, который призван оценить потребности возвращенных детей и консолидировать усилия для помощи им и их семьям.

Украинские дети, которые находятся на ВОТ или в рф часто самостоятельно ищут пути, как вернуться домой или выехать на подконтрольную Украине территорию. Поэтому тезис, что они хотят вернуться в рф - сомнительный и надуманный, ведь наше государство предоставляет базу, которая необходима после возвращения. Наконец эти дети будут чувствовать себя свободно и иметь хорошее детство! - подытожил Лубинец.

Напомним

9 марта в Украину вернулись 10 украинских детей, которые оказались в оккупации после 24 февраля. Они смогли вернуться домой благодаря команде Save Ukraine. Эти дети, после длительной разлуки, наконец обняли своих близких, и сейчас все семьи в безопасности.