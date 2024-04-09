Еще плюс 850 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 449 250 человек, 7110 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 449 250 (+850) человек,

танков - 7110 (+23) ед,

боевых бронированных машин - 13620 (+45) ед,

артиллерийских систем - 11386 (+30) ед,

РСЗО - 1039 (+0) ед,

средства ППО - 753 (+2) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9033 (+37),

крылатые ракеты - 2065 (+0),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15181 (+71) ед,

специальная техника - 1868 (+1).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб