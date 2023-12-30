Еще плюс 750 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 358 270 человек личного состава и 5 969 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 358 270 человек, 5969 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.23 ориентировочно составили:
личного состава - около 358 270 (+750) человек,
танков - 5969 (+16) ед,
боевых бронированных машин - 11053 (+20) ед,
артиллерийских систем - 8434 (+17) ед,
РСЗО - 939 (+1) ед,
средства ППО - 621 (+1) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6554 (+15),
крылатые ракеты - 1708 (+88),
корабли /катера - 23 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11244 (+29) ед,
специальная техника - 1260 (+6).
Украинская авиация нанесла 13 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб30 декабрь 2023, 05:09 • 17257 просмотров
Еще плюс 750 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 358 270 человек личного состава и 5 969 танков.
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