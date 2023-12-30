Еще плюс 750 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Украинская авиация нанесла 13 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб

Украинские войска нанесли 13 авиационных ударов по позициям и объектам противника, в том числе по местам сосредоточения живой силы и вооружения, а также по зенитным комплексам.