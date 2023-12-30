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Еще плюс 750 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 05:26  •  16983 просмотра

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С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 358 270 человек личного состава и 5 969 танков.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 358 270 человек, 5969 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 358 270 (+750) человек,

танков - 5969 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 11053 (+20) ед,

артиллерийских систем - 8434 (+17) ед,

РСЗО - 939 (+1) ед,

средства ППО - 621 (+1) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6554 (+15),

крылатые ракеты - 1708 (+88),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11244 (+29) ед,

специальная техника - 1260 (+6).

Украинская авиация нанесла 13 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб30 декабрь 2023, 05:09 • 17257 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Ще плюс 750 окупантів і 16 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Plus 750 occupants and 16 tanks: General Staff updates data on enemy losses
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Еще плюс 750 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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