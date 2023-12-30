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Украинская авиация нанесла 13 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 05:09  •  2491 просмотра

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Украинские войска нанесли 13 авиационных ударов по позициям и объектам противника, в том числе по местам сосредоточения живой силы и вооружения, а также по зенитным комплексам.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генеральный штаб, передает УНН.

Детали

Отмечается, что подразделения ракетных войск поразили

  • 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 
  • 3 артиллерийские средства, 
  • 5 складов боеприпасов,
  • 2 другие важные цели противника.

В воздушное пространство Польши, вероятно, вторглась российская ракета - начальник Генштаба страны29 декабрь 2023, 14:15 • 22052 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Українська авіація завдала 13 авіаударів по ворогу за добу – Генштаб
Ukrainian aviation carried out 13 air strikes against the enemy over the last day - General Staff
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