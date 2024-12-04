Еще плюс 1670 оккупантов, 7 танков и 31 бронемашина: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1670 военных, 7 танков и 31 бронемашину. Общие потери рф с начала войны достигли 747 370 военных и более 9400 танков.
Российская оккупационная армия за сутки войны в Украине потеряла по меньшей мере 1670 военных. Силы обороны уничтожили ряд вражеской техники, в том числе 7 танков рф. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава-около 747 370 (+1670) человек,
- танков-9493 (+7) ЕД,
- боевых бронированных машин-19 450 (+31) Ед,
- артиллерийских систем-21 002 (+26) ЕД,
- РСЗО-1253 (+0) ЕД,
- средства ПВО-1020 (+1) ед,
- самолетов-369 (+0) ЕД,
- вертолетов-329 (+0) ЕД,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 946 (+29),
- крылатые ракеты-2855 (+0),
- корабли / катера-28 (+0) ЕД,
- подводные лодки-1 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн-30 746 (+80) ЕД,
- специальная техника - 3628 (+1) ед.
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