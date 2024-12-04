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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1670 оккупантов, 7 танков и 31 бронемашина: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 7393 просмотра

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За минувшие сутки российская армия потеряла 1670 военных, 7 танков и 31 бронемашину. Общие потери рф с начала войны достигли 747 370 военных и более 9400 танков.

Российская оккупационная армия за сутки войны в Украине потеряла по меньшей мере 1670 военных. Силы обороны уничтожили ряд вражеской техники, в том числе 7 танков рф. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава-около 747 370 (+1670) человек,
  • танков-9493 (+7) ЕД,
  • боевых бронированных машин-19 450 (+31) Ед,
  • артиллерийских систем-21 002 (+26) ЕД,
  • РСЗО-1253 (+0) ЕД,
  • средства ПВО-1020 (+1) ед,
  • самолетов-369 (+0) ЕД,
  • вертолетов-329 (+0) ЕД,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 946 (+29),
  • крылатые ракеты-2855 (+0),
  • корабли / катера-28 (+0) ЕД,
  • подводные лодки-1 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн-30 746 (+80) ЕД,
  • специальная техника - 3628 (+1) ед.

российские командиры выдают солдатам инструкции для" почетного " самоубийства3 дек. 2024, 15:34 • 30769 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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