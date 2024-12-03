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российские командиры выдают солдатам инструкции для" почетного " самоубийства

российские командиры выдают солдатам инструкции для" почетного " самоубийства

Киев  •  УНН

 • 2233 просмотра

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Командование рф раздает военным подробные инструкции по способам самоубийства с оружием и гранатами. ГУР указывает на деградацию российской армии и напоминает о возможности сдаться в плен через проект "Хочу жить".

российским солдатам, которых отправляют на войну против Украины, командиры раздают бумажные инструкции для совершения самоубийств. Объясняют это тем, что нужно "соблюдать свою честь до конца".

Об этом пишет УНН с ссылкой на ГУР.

В инструкциях описано несколько способов совершения самоубийства с помощью огнестрельного оружия или гранаты.

Так называемому "воину великой России" в критической ситуации приказывают стрелять себе в отвес, под подбородок или в центр лба

- рассказывает ГУР.

В алгоритме действий также указали, что важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой крючок.

Кроме того, если нет оружия или патронов оккупанту рекомендуют использовать гранату.

Указанная политика российских командиров-Мясников свидетельствует о все более глубокой деградации оккупационной армии рф-Армии суицидников теперь и в прямом смысле

- отметили в сообщении ГУР.

Призыв к сдаче в плен

В управлении напомнили о государственном проекте Украины для добровольной сдачи в плен "Хочу жить", который гарантирует военным РФ обращение в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Напомним

Украинские военные взяли в плен еще 11 россиян в боях на Курщине. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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