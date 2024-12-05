Еще плюс 1580 оккупантов 13 танков и 22 бронемашины: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1580 военных, 13 танков и 22 бронемашины. Общие потери рф с начала войны достигли почти 79 тысяч личного состава.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1580 военных. Силы обороны уничтожили ряд вражеской техники, в частности 13 танков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 78 950 (+1580) человек,
- танков - 9506 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 19 472 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 21 023 (+21) ед,
- РСЗО - 1253 (+0) ед,
- средства ППО - 1020 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 977 (+31),
- крылатые ракеты - 2855 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 30 843 (+97) ед,
- специальная техника - 3630 (+2) ед.
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