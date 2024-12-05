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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1580 оккупантов 13 танков и 22 бронемашины: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 3481 просмотра

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За минувшие сутки российская армия потеряла 1580 военных, 13 танков и 22 бронемашины. Общие потери рф с начала войны достигли почти 79 тысяч личного состава.

За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1580 военных. Силы обороны уничтожили ряд вражеской техники, в частности 13 танков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 78 950 (+1580) человек,
  • танков - 9506 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 19 472 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 21 023 (+21) ед,
  • РСЗО - 1253 (+0) ед,
  • средства ППО - 1020 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 977 (+31),
  • крылатые ракеты - 2855 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30 843 (+97) ед,
  • специальная техника - 3630 (+2) ед.

Россияне предприняли попытку прорыва в Купянск, однако ВСУ отработали хорошо - ЦПД при СНБО4 дек. 2024, 14:59 • 34020 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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