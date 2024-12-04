Россияне предприняли попытку прорыва в Купянск, однако ВСУ отработали хорошо - ЦПД при СНБО
Киев • УНН
Российские войска предприняли попытку прорыва в Купянск с техникой и пехотой. Украинские военные уничтожили вражеские силы, которые пытались закрепиться до подхода подкрепления.
Сегодня, 4 декабря, российские войска предприняли попытку прорыва в Купянск с техникой и пехотой, но украинские военные хорошо "отработали", сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.
Российская армия действительно предприняла попытку прорыва в Купянск сегодня. Несколько единиц техники и пехота пошли на прорыв и были уничтожены нашими силами. Сейчас противник на фронте в целом делает такие наскоки, пытаясь прорваться в жилой сектор или на окраины, высадить десант и закрепиться до подхода подкрепления. Наши воины сегодня хорошо отработали
Дополнение
На фронте в течение прошедших суток, 3 декабря, произошло 192 боевых столкновения. Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло тринадцати. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Первомайского.