Еще плюс 1230 оккупантов, 58 артсистем и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб обновил данные о потерях врага. За минувшие сутки российская армия потеряла 1230 военных, 58 артиллерийских систем, 5 танков и другую технику.
За прошедшие сутки на фронте в Украине российская оккупационная армия потеряла еще ряд единиц своей техники, а также 1230 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 598 180 (+1230) человек,
- танков - 8501 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 16 473 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 16 985 (+58) ед,
- РСЗО - 1160 (+1) ед,
- средств ППО - 923 (+1) ед,
- самолетов - 367 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 714 (+55),
- крылатые ракеты - 2432 (+3),
- кораблей /катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 913 (+65) ед,
- специальной техники - 2844 (+15) ед.
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