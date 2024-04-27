Еще плюс 1124 оккупанта и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 465 054 человек, 7268 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 465 054 (+1124) человек,

танков - 7268 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 13971 (+14) ед,

артиллерийских систем - 11905 (+38) ед,

РСЗО - 1049 (+0) ед,

средства ППО - 775 (+3) ед,

самолетов - 348 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9485 (+24),

крылатые ракеты - 2124 (+5),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16019 (+35) ед,

специальная техника - 1968 (+6).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновения. В общем, враг нанес 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб