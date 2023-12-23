Еще плюс 1040 оккупантов и 17 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Спор из-за парковки в Харькове привел к драке и ножевому ранению

В Харькове спор на парковке привел к драке, в результате которой один человек получил черепно-мозговую травму, а другой - несмертельное ножевое ранение; полиция расследует инцидент как умышленное легкое телесное повреждение.