Еще один день с отключениями "света": когда и сколько очередей завтра будут без электричества

Завтра в Украине все еще будут действовать отключения света. В Укрэнерго рассказали, сколько очередей и когда будут выключать, передает УНН.

Для бытовых потребителей

* 08:00 – 14:00 — одна очередь отключений

* 14:00 – 20: 00 — две очереди отключений

• 20:00 – 22:00 — одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в период с 08:00 до 23:00.

В компании напомнили, что причина временного усиления ограничений-повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - резюмировали в Укрэнерго.

Кабмин согласовал 4 кандидатов на независимых членов наблюдательного совета"Укрэнерго"