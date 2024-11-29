Еще один день с отключениями "света": когда и сколько очередей завтра будут без электричества
Киев • УНН
Укрэнерго объявило график отключений света на завтра из-за повреждения энергообъектов от атаки 28 ноября. Для населения предусмотрено три периода с разным количеством очередей, для бизнеса - ограничение с 8:00 до 23:00.
Завтра в Украине все еще будут действовать отключения света. В Укрэнерго рассказали, сколько очередей и когда будут выключать, передает УНН.
Для бытовых потребителей
* 08:00 – 14:00 — одна очередь отключений
* 14:00 – 20: 00 — две очереди отключений
• 20:00 – 22:00 — одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в период с 08:00 до 23:00.
В компании напомнили, что причина временного усиления ограничений-повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - резюмировали в Укрэнерго.
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