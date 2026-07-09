Еще два танкера повреждены в Таганрогском заливе во время атаки дронов в РФ

В Таганрогском заливе, крупнейшем заливе Азовского моря, БПЛА снова атаковали два танкера, они получили механические повреждения, сообщил губернатор Ростовской области РФ, пишет УНН.

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"Минувшей ночью во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более двух десятков БПЛА. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Таганрогском заливе БПЛА снова атаковали два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов – процесс продолжается, на втором – возгорание полностью ликвидировано. Информация уточняется. В Азовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта. Работают специалисты противопожарной службы. Во время отражения воздушной атаки БПЛА уничтожены в городах Ростов-на-Дону, Таганроге и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах", - написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Накануне он также сообщал об атаке на 2 танкера в Таганрогском заливе.

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Также телеграм-канал ASTRA отмечает, что защитные сетки на резервуарах "Тверьнефтепродукта" не спасли нефтебазу от удара дронов и пожара.

Опубликованные до атаки спутниковые снимки свидетельствуют, что часть резервуаров Тверской нефтебазы была оборудована защитными сетками, которые предназначены для снижения риска поражения беспилотниками.

Ранее ASTRA на основе анализа кадров очевидцев пришла к выводу, что после ночной атаки горит именно нефтебаза "Тверьнефтепродукт", впоследствии это подтвердил губернатор.

Согласно анализу ASTRA, на нефтебазе горит как минимум один резервуар в юго-западной части нефтебазы.

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