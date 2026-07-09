Дроны ночью атаковали нефтебазы в Твери и Ставропольском крае РФ - СМИ

В ставропольском крае РФ в ночь на четверг, 9 июля, произошла атака дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что под удар попала местная нефтебаза.

В Михайловске, Ставропольский край, была атакована нефтебаза Лукойл-Югнафтопродукт - говорится в одном из сообщений.

Также стало известно об атаке на российскую Тверь. По информации пабликов, там также горит нефтебаза.

Напомним

В мае в российском Невинномысске Ставропольского края после ночной атаки вспыхнул химический завод "Невинномысский Азот".

Дроны атаковали химзавод в ставропольском крае рф, возникли масштабные пожары - СМИ