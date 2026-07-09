Дроны ночью атаковали нефтебазы в Твери и Ставропольском крае РФ - СМИ
Киев • УНН
В Ставропольском крае РФ ночью 9 июля дроны атаковали нефтебазу Лукойл-Югнефтепродукт. Также сообщается об атаке на нефтебазу в российской Твери.
В ставропольском крае РФ в ночь на четверг, 9 июля, произошла атака дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что под удар попала местная нефтебаза.
В Михайловске, Ставропольский край, была атакована нефтебаза Лукойл-Югнафтопродукт
Также стало известно об атаке на российскую Тверь. По информации пабликов, там также горит нефтебаза.
Напомним
В мае в российском Невинномысске Ставропольского края после ночной атаки вспыхнул химический завод "Невинномысский Азот".
Дроны атаковали химзавод в ставропольском крае рф, возникли масштабные пожары - СМИ23.12.25, 03:39 • 5558 просмотров