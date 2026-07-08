Украина поразила еще 9 танкеров "теневого флота" России в Азовском море
Киев • УНН
Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 8 июля поразили девять танкеров российского "теневого флота" в Азовском море. Всего за 72 часа под удар попала 21 единица судов.
Силы беспилотных систем ВСУ продолжают системное уничтожение морской логистики России. В ночь на 8 июля украинские военные поразили еще девять танкеров "теневого флота" РФ в Азовском море. Всего за последние 72 часа под удар попала 21 единица судов. На видео операции, которое опубликовал командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, виден фирменный элемент ударных систем украинской компании Fire Point, пишет УНН.
Как сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ, операцию выполняли пилоты подразделений "Кайрос" 414 отдельной бригады СБС "Птицы Мадьяра", 413 отдельного полка СБС "Рейд" и 1 отдельного центра СБС. Все удары координировал новосозданный Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем.
Кроме морских целей, продолжили и поражение военной инфраструктуры противника на временно оккупированных территориях.
"В течение ночи в оперативной глубине оккупанта в Крыму и южной части ВОТ Птицы СБС поразили 53 военные цели. В пул "Крымский рубильник OFF" в течение ночи отработано +6 электроподстанций (всего ровно 50 энергоузлов в течение 1–8 июля) и другие чувствительные объекты", – отметил командующий СБС.
Напомним
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет наращивать производство дронов, ракет, средств РЭБ и другого вооружения. Для этого Президент поручил Министерству обороны и МИД активизировать работу с партнерами по привлечению дополнительных инвестиций в украинский ОПК.
Президент отметил, что выполнение программы украинских дальнобойных ударов уже демонстрирует эффективность, ведь ограничивает способность России вести войну и возвращает ее непосредственно на территорию государства-агрессора.