ЕС собирается ввести контртарифы против США в пятницу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Европейская комиссия сегодня приняла решение о введении мер со стороны ЕС в ответ на тарифы США на сталь и алюминий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прес-службу евроинституции.
"Эти меры сейчас нацелены на перечень продуктов на сумму 2,8 млрд евро и вступят в силу в пятницу, 22 июня", - сообщили в ЕК.
Список товаров из США, которые будут облагаться дополнительной пошлиной на границе ЕС, включает сталь и алюминиевые изделия, сельскохозяйственные товары и ряд других продуктов. "Применяя эти меры, ЕС осуществляет свои права в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО)", - добавили в ЕК.
"Мы не хотели такого положения. Однако одностороннее и необоснованное решение США ввести тарифы на сталь и алюминий из ЕС означает, что у нас нет другого выбора... Разумеется, если США отменит свои тарифы, наши меры также будут отменены", - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.
Указано, что ЕС решил сбалансировать двустороннюю торговлю с США, беря за основу стоимость экспорта стали и алюминия, на которые влияют меры США. Она составляют 6,4 млрд евро. Так, первым шагом является введение тарифов на американские товары на сумму 2,8 млрд евро, а что касается остального - на сумму 3,6 млрд евро, то это состоится позже - за три года или после позитивного заключения в органе решения споров ВТО, если это произойдет раньше.
Решение будет опубликовано завтра и вступит в силу в пятницу. Список продуктов такой же, как и в предыдущем имплементационном решении от 16 мая.
Напомним, ЕС инициировал дело в ВТО из-за тарифов США на сталь и алюминий.
С 1 июня правительство США начинает взимать импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия, поставляемую на американский рынок ЕС, Канадой и Мексикой. Для первой категории товаров ставка этого обязательного таможенного платежа установлена на уровне 25%, а для второго - 10%.