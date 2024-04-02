ЕС завершил сезон отбора газа с заполненными на 59% хранилищами

Европейские газовые хранилища были заполнены на 59% на конец зимнего сезона отбора голубого топлива, что является рекордно высоким показателем, а цены на газ в Европе упали до уровня, который наблюдался до полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, со ссылкой на обнародованные данные сообщили во вторник в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"ЕС закончил сезон отбора газа из хранилищ - они заполнены на 59%", - указали в ведомстве в Telegram.

Как указано, по данным Gas Infrastructure Europe, к завершению зимнего газового сезона, который заканчивается 31 марта, европейские газовые хранилища заполнены на 59%, что является рекордно высоким показателем для этого времени года. "ЕС будет иметь достаточно газа в хранилищах следующей зимой, а остальные покупатели российского трубопроводного газа в Центральной Европе работают над альтернативным импортом на случай прекращения транзита через Украину", - отметили в ведомстве.

Как сообщается, цены на газ в Европе упали до уровня, который наблюдался до полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, достигнув трехлетнего минимума в феврале. Мягкая погода и высокие объемы производства возобновляемой энергии ограничили спрос на газ и уменьшили объем газа, который нужно было брать из хранилищ.

"На газ, хранящийся в хранилищах, обычно приходится около 1/4 зимнего потребления газа в Европе, где он является основным топливом для отопления. Наиболее уязвимыми странами ЕС являются Австрия и Словакия, поскольку они все еще импортируют значительную часть газа из России через Украину, но даже они заявляют, что работают над новыми источниками поставок, чтобы ограничить влияние в случае прекращения поставок", - отметили в ведомстве.

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