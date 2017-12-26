ЕС осуждает решение ЦИК РФ запретить Навальному участие в президентской гонке

"Решение Центральной избирательной комиссии РФ, в котором говорится, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный не может принимать участие в президентских выборах 2018 г. из-за вероятной минувшую судимость, ставит под сомнение политический плюрализм в России и перспективы демократических выборов в следующем году", - говорится в сообщении.

В ЕС также напомнили, что в отношении Навального Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что он был лишен права на справедливый суд в ходе преследования в 2013 году по обвинению в хищении. Политически мотивированные обвинения не должны использоваться для участия в политической деятельности.

"Мы ожидаем, что российские власти обеспечит равноправные условия, в том числе и на президентских выборах, которые состоятся 18 марта. Мы также ожидаем, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) будут приглашены для наблюдения за этими выборами", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года, через непогашенную судимость.