ЄС засуджує рішення ЦВК РФ заборонити Навальному участь у президентських перегонах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В ЄС засудили відмову Центральної виборчої комісії РФ допустити опозиціонера Олексія Навального до реєстрації в якості кандидата у президенти, зазначивши, що таке рішення ставить під сумнів політичний плюралізм у Росії. Про це йдеться в заяві речника Європейської служби зовнішньої дії, передає УНН.
“Рішення Центральної виборчої комісії РФ, в якому говориться, що російський опозиційний політик Олексій Навальний не може приймати участь у президентських виборах 2018 р через ймовірну минулу судимість, ставить під сумнів політичний плюралізм в Росії та перспективи демократичних виборів наступного року”, — говориться в повідомленні.
В ЄС також нагадали, що стосовно Навального Європейський суд з прав людини дійшов висновку, що його було позбавлено права на справедливий суд у ході переслідування в 2013 році за звинуваченням у розкраданні. Політично-мотивовані звинувачення не повинні використовуватися для участі в політичній діяльності.
“Ми очікуємо, що російська влада забезпечить рівноправні умови, в тому числі і на президентських виборах, які відбудуться 18 березня. Ми також очікуємо, що Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) буде запрошено для спостереження за цими виборами”, — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 25 грудня Центрвиборчком відмовив Олексію Навальному в реєстрації ініціативної групи на підтримку його самовисування на вибори президента РФ, які відбудуться в березні 2018 року, через непогашену судимість.