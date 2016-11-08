ЕС запустил в Украине проект по поддержке реформирования сектора энергетики на 2,3 млн.евро

По информации Минэнергоугля, целью проекта "Помощь Украине в осуществлении реформ энергетического сектора в соответствии с ее международными обязательствами" является помощь Украине в создании действенной нормативной базы, которая будет способствовать конкуренции, обеспечит эффективность рынков, привлекательные условия для инвесторов, а также будет способствовать устойчивому развитию сектора .

В частности, уточнили в ведомстве, проект будет работать в сферах реформирования рынка электроэнергии, охраны окружающей среды, использования возобновляемых источников энергии, энергетической статистики, социальных вопросах и создании системы запасов нефти и нефтепродуктов в соответствии с 3-м энергопакетом.

"Кроме того, проект будет помогать Министерству улучшить процесс разработки отраслевой политики. Украина как участник Договора об учреждении Энергетического Сообщества уже осуществила первые шаги для выполнения ряда своих международных обязательств", - отметили в пресс-службе.

В Минэнергоугля добавили, что проект выполняется при финансовой поддержке Европейского Союза. Бюджет проекта составляет 2,3 млн. евро и рассчитан на 30 месяцев.