ЄС запустив в Україні проект з підтримки реформування сектору енергетики на 2,3 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Європейський Союз запустив проект технічної допомоги Міністерству енергетики та вугільної промисловості для здійснення реформ у сфері енергетики. Про це йдетьс у повідомленні прес-служби Міненерговугілля на сторінці у Facebook, передає УНН.
За інформацією Міненерговугілля, метою проекту "Допомога Україні в імплементації реформ енергетичного сектору відповідно до її міжнародних зобов’язань" є допомога Україні у створенні дієвої нормативної бази, яка сприятиме конкуренції, забезпечить ефективність ринків, привабливі умови для інвесторів, а також сприятиме сталому розвитку сектору.
Зокрема, уточнили у відомстві, проект працюватиме у сферах реформування ринку електроенергії, охорони довкілля, використання відновлювальних джерел енергії, енергетичної статистики, соціальних питань та створення системи запасів нафти та нафтопродуктів у відповідності до 3-го енергопакету.
"Крім того, проект допомагатиме Міністерству покращити процес розробки галузевої політики. Україна як учасник Договору про заснування Енергетичного Співтовариства вже здійснила перші кроки для виконання низки своїх міжнародних зобов’язань", - зазначили у прес-службі.
У Міненерговугіллі додали, що проект виконується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Бюджет проекту складає 2,3 млн євро та розрахований на 30 місяців.