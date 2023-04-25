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ЕС ввел санкции против членов семьи сирийского президента Башара Асада

ЕС ввел санкции против членов семьи сирийского президента Башара Асада

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. В понедельник Европейский Союз ввел санкции против нескольких сирийцев, в том числе членов семьи президента Башара Асада, обвинив их в производстве и торговле наркотиками, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

На встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге были заморожены активы и запрещен въезд для 25 человек и 8 "организаций".

"Большинство сегодняшних санкций направлены против физических и юридических лиц, ответственных за производство и торговлю наркотиками, в частности, против компании Captagon", - говорится в заявлении.

"Торговля амфетамином стала бизнес-моделью режима, которая обогащает ближайшее окружение и обеспечивает ему доходы, способствующие способности поддерживать политику репрессий против гражданского населения", - добавили в заявлении.

Эксперты утверждают, что наркотик каптагон преимущественно производится в Сирии и соседнем Ливане, откуда упаковки с миллионами таблеток контрабандой переправляются в страны Персидского залива, Европу и другие.

Как утверждается, эта торговля имеет тесные связи с Асадом и его соратниками, а также с поддерживаемой Ираном боевой группой "Хезболла" (Ливан), которая является ключевым союзником Ирана.

Дополнение

По британским оценкам, индустрия каптагона стоит Асаду 57 миллиардов долларов и является основным источником дохода в условиях конфликта в Сирии, который длится уже 13-й год.

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