ЄС запровадив санкції проти членів сім'ї сирійського президента Башара Асада
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У понеділок Європейський Союз запровадив санкції проти кількох сирійців, у тому числі членів сім'ї президента Башара Асада, звинувативши їх у виробництві та торгівлі наркотиками, передає УНН з посиланням на AP.
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На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі були заморожені активи та заборонений в'їзд для 25 осіб і 8 "організацій".
"Більшість сьогоднішніх санкцій спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за виробництво і торгівлю наркотиками, зокрема, проти компанії Captagon", - йдеться в заяві.
"Торгівля амфетаміном стала бізнес-моделлю режиму, яка збагачує найближче оточенняі забезпечує йому доходи, що сприяють здатності підтримувати політику репресій проти цивільного населення", - додали в заяві.
Експерти стверджують, що наркотик каптагон переважно виробляється в Сирії та сусідньому Лівані, звідки упаковування з мільйонами пігулок контрабандою переправляються до країн Перської затоки, Європи та інших.
Як стверджується, ця торгівля має тісні зв'язки з Асадом і його соратниками, а також з підтримуваною Іраном бойовою групою "Хезболла" (Ліван), яка є ключовим союзником Ірану.
Доповнення
За британськими оцінками, індустрія каптагону коштує Асаду 57 мільярдів доларів і є основним джерелом доходу в умовах конфлікту в Сирії, який триває вже 13-й рік.