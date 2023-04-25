ЄС запровадив санкції проти членів сім'ї сирійського президента Башара Асада

ukru
12:29 • 51539 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 160286 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 134023 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 138322 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 208866 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 443821 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 339618 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 355628 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312726 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 225063 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.1 м/с
80 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 137871 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 154497 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 125643 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 103890 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 81347 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 160245 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 208831 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 470875 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 608333 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 635477 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 5254 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 23332 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 81347 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 125643 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 154497 перегляди
Актуальне
ЄС запровадив санкції проти членів сім'ї сирійського президента Башара Асада

ЄС запровадив санкції проти членів сім'ї сирійського президента Башара Асада

Київ • УНН

 • 386018 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У понеділок Європейський Союз запровадив санкції проти кількох сирійців, у тому числі членів сім'ї президента Башара Асада, звинувативши їх у виробництві та торгівлі наркотиками, передає УНН з посиланням на AP.

Деталі

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі були заморожені активи та заборонений в'їзд для 25 осіб і 8 "організацій".

"Більшість сьогоднішніх санкцій спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за виробництво і торгівлю наркотиками, зокрема, проти компанії Captagon", - йдеться в заяві.

"Торгівля амфетаміном стала бізнес-моделлю режиму, яка збагачує найближче оточенняі забезпечує йому доходи, що сприяють здатності підтримувати політику репресій проти цивільного населення", - додали в заяві.

Експерти стверджують, що наркотик каптагон переважно виробляється в Сирії та сусідньому Лівані, звідки упаковування з мільйонами пігулок контрабандою переправляються до країн Перської затоки, Європи та інших.

Як стверджується, ця торгівля має тісні зв'язки з Асадом і його соратниками, а також з підтримуваною Іраном бойовою групою "Хезболла" (Ліван), яка є ключовим союзником Ірану.

Доповнення

За британськими оцінками, індустрія каптагону коштує Асаду 57 мільярдів доларів і є основним джерелом доходу в умовах конфлікту в Сирії, який триває вже 13-й рік.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$249.28
Brent
$73.16
Bitcoin
$82,799.50
S&P 500
$5,519.63
Газ TTF
$40.21
Золото
$3,157.70
Ethereum
$1,834.50