ЕС считает приговор четырем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир" неприемлемым – заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Европейский союз считает недопустимым и неприемлимым приговор российского суда четырем крымским татарам, которые являются фигурантами так называемого алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир”. Об этом заявил спикер Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля Питер Стано, передает УНН.
Цитата
“ЕС считает вынесение приговора 4 крымским татарам военным судом России незаконным и неприемлемым”, — написал Стано в Twitter.
Детали
По словам спикера, Евросоюз призывает Россию обеспечить полное соблюдение международных стандартов в области прав человека и других обязательств по международному праву в незаконно аннексированном Крыму.
Контекст
Российский Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четырем фигурантам алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир”. Их осудили на сроки от 12 до 18 лет заключения в колонии строгого режима.
Так, Руслану Месутову присудили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения, Ленуру Халилову — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения, Эльдару Кантимирову — 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения, Руслану Нагаеву — 13 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения.
Добавим
На следующий день после вынесения приговора, на территории временно оккупированного Крыма силовики провели очередную волну обысков в домах крымских татар.
В результате действий силовиков было задержано как минимум пять человек, сообщили правозащитники.