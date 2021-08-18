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ЄС вважає вирок чотирьом кримським татарам по "справі Хізб ут-Тахрір" неприйнятним - заява

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Європейський союз вважає неприпустимим і неприйнятним вирок російського суду чотирьом кримським татарам, які є фігурантами так званої алуштинської “справи Хізб ут-Тахрір”. Про це заявив спікер Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидента Європейської комісії Жозепа Борреля Пітер Стано, передає УНН.

Цитата

“ЄС вважає винесення вироку 4 кримським татарам військовим судом Росії незаконним і неприйнятним”, — написав Стано в Twitter.

Деталі

За словами спікера, Євросоюз закликає Росію забезпечити повне дотримання міжнародних стандартів в галузі прав людини та інших зобов’язань за міжнародним правом в незаконно анексованому Криму.

Контекст

Російський Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону виніс вирок чотирьом фігурантам алуштинського “справи Хізб ут-Тахрір”. Їх засудили на терміни від 12 до 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

Так, Руслану Месутову присудили 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення, Ленур Халілову — 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення, Ельдару Кантімірову — 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення, Руслану Нагаєву — 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення.

Додамо

На наступний день після винесення вироку, на території тимчасово окупованого Криму силовики провели чергову хвилю обшуків в будинках кримських татар.

В результаті дій силовиків було затримано як мінімум п’ять осіб, повідомили правозахисники.

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