ЕС теряет свое влияние на решение конфликтов в мире - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Европейский союз теряет свое влияние на решение конфликта на Донбассе и других кризисных ситуаций в мире. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Так, во время встречи министров иностранных дел ЕС в Мальте главный дипломат Финляндии отметил, что члены Евросоюза — только “врачи и сварщики”, которые пытаются “залатать проблемы в мире”.
Также некоторые представители ЕС и дипломаты отметили, что участие Евросоюза в других конфликтах идет на пользу России, ведь ЕС до сих пор не может преодолеть конфликт в Сирии и Украине.
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, в свою очередь, говорит о пессимистических настроениях коллег ЕС, связанных с многочисленными кризисами в Европе.
“Ситуация на Ближнем Востоке, к сожалению, не очень хорошая. Можно сделать вывод о том, что у ЕС очень мало инструментов для воздействия на проблемы в регионе”, — сказал он.
Ко всему этому добавляется и Brexit, который не добавляет оптимизма представителям ЕС.
“Мы не потеряли всю свою мягкую силу, но мы действительно чувствуем, что наш моральный авторитет уже не такой сильный, как раньше”, — подчеркнул главный дипломат Финляндии.
Как сообщал УНН, ЕС настаивает, чтобы Великобритания оплатила долю в его будущих кредитам Украине.