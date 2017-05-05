ЄС втрачає свій вплив на вирішення конфліктів у світі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Європейський союз втрачає свій вплив на вирішення конфлікту на Донбасі та інших кризових ситуацій у світі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Так, під час зустрічі міністрів іноземних справ ЄС у Мальті головний дипломат Фінляндії зазначив, що члени Євросоюзу - лише лікарі та зварювальники, які намагаються “залатати проблеми у світі”.
Також деякі представники ЄС та дипломати зауважили, що участь Євросоюзу в інших конфліктах йде на користь Росії, адже ЄС досі не може подолати конфлікт у Сирії та Україні.
Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, у свій час, говорить про песимістичні настрої колег ЄС, пов’язані з багато численними кризами у Європі.
“Ситуація на Близькому Сході, на жаль, не дуже хороша. Можна зробити висновок про те, що ЄС має дуже мало інструментів для впливу на проблеми в регіоні”, — сказав він.
До всього цього додається і Brexit, який не збільшує оптимізм представникам ЄС.
“Ми не втратили всю свою м’яку силу, але ми дійсно відчуваємо, що наш моральний авторитет вже не такий сильний, як раніше”, — підкреслив головний дипломат Фінляндії.
Як повідомляв УНН, ЄС наполягає, щоб Британія оплатила частку в його майбутніх кредитах Україні.