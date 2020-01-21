ЕС выделил 900 млн евро на гуманитарную помощь в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Европейская Комиссия утвердила бюджет на помощь странам, которые страдают от гуманитарных кризисов, в размере 900 млн евро. Средства выделены на 2020 год для более чем 80 стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Большая часть денег - около 400 млн евро - будет направлена на различные программы в Африке, для помощи населению Ближнего Востока направят 345 млн евро. Страны Азии и Латинской Америки получат 111 млн евро.
Значительная часть помощи ЕС в 2020 году будет направлена на поддержку людей, страдающих от длительного конфликта в Демократиний республике Конго и недоедания в регионе центральной Африки. Также помощь получат лица, перемещенные в результате конфликтов в Южном Судане, Центральноафриканской республике и в бассейне озера Чад.
На Ближнем Востоке финансирования ЕС будет направлено для разрешения кризиса в Сирии и помощи беженцам из этой страны, а также для помощи населению Йемена.
"Хотя конфликт остается главной причиной голода и переселения, его влияние значительно ухудшилось из-за изменения климата. Европа несет ответственность, чтобы демонстрировать солидарность и поддержку тех, кто в ней нуждается. Наша помощь зависит от полного гуманитарного доступа, чтобы организации, оказывающие помощь, могли выполнить свою жизненно важную работу", - сказал уполномоченный ЕС по вопросам управления кризисами Янез Ленарчич.
Напомним, объемы нелегальной миграции в ЕС в 2019 году были самыми низкими за семь лет.