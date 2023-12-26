ЕС выделил 2,4 млрд евро на гуманитарную помощь во всем мире: Украина и ряд стран региона на 4-м месте

Европейский Союз в 2023 году направил на гуманитарную помощь по всему миру 2,4 млрд евро, 335 млн евро из которых выделили для Украины и ряда стран региона, что ставит эту группу на четвертое место среди получателей гумпомощи блока, пишет УНН со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Детали

"Растущие гуманитарные потребности остаются постоянной проблемой на протяжении многих лет. В 2023 году наше обязательство по решению этой проблемы не изменилось. Значительные ассигнования в размере 2,4 миллиарда евро на гуманитарную помощь по всему миру", - сообщили в Еврокомиссии в X.

Как свидетельствуют данные Еврокомиссии, больше всего - 893 млн евро на гуманитарную помощь - направили для стран Африки, с этим показателем находясь на первом месте среди получателей.

582 млн евро от ЕС получили страны Ближнего Востока с Турцией, занимая второе место среди получателей гуманитарной помощи.

339 млн евро ЕС направили на гуманитарную помощь странам Азии, Латинской Америки, Тихоокеанского региона и Карибского бассейна - третье место среди получателей.

Украине и странам Западных Балкан и Кавказа направили 335 млн евро - четвертый показатель среди получателей гуманитарной помощи ЕС.

При этом отдельно сообщается, что "экстренная помощь ЕС нуждающимся людям в Украине продолжается". "Мы предоставили 785 миллионов евро на гуманитарную помощь и доставили почти 100 000 тонн жизненно необходимых товаров через механизм EU Civil Protection Mechanism", - указали в Еврокомиссии.

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