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Зеленский - Гутерришу: Украина рассчитывает на утверждение Плана гуманитарного реагирования ООН на 2024 год

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 15:42  •  15726 просмотра

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Президент Зеленский ожидает одобрения Плана гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2024 год и обсуждает с Генеральным секретарем ООН безопасность судоходства в Черном море.

Украина рассчитывает на утверждение Плана гуманитарного реагирования ООН на 2024 год. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Генсеком ООН Антониу Гутерришем, передает УНН.

"Обсудили предложения по обеспечению безопасности гражданского судоходства в Черном море. Пригласил представителя Организации Объединенных Наций на четвертую встречу советников по имплементации Формулы мира", - сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил за отдельный план по зимнему сезону.

"Украина также рассчитывает на утверждение Плана гуманитарного реагирования ООН на 2024 год", - резюмировал Зеленский.

"Охватывает ситуацию с правами человека на всех ВОТ Украины": МИД приветствует обновленную резолюцию Генассамблеи ООН20 декабрь 2023, 12:20 • 27612 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Зеленський - Гутеррішу: Україна розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік
Zelensky to Guterres: Ukraine looks forward to approval of the UN Humanitarian Response Plan for 2024
Новости по теме

Зеленский - Гутерришу: Украина рассчитывает на утверждение Плана гуманитарного реагирования ООН на 2024 год

Президент Зеленский ожидает одобрения Плана гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2024 год и обсуждает с Генеральным секретарем ООН безопасность судоходства в Черном море.

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ХАМАС выпустил около 30 ракет по Израилю: осколки снарядов повредили школу

Пророссийские телеведущие "КВН" Масляков и сын до сих пор не попали под санкции: реакция СНБО

Александр Масляков и его сын, которые публично поддерживают путина и посещают оккупированные украинские территории, остаются без санкций, несмотря на запросы журналистов в СНБО. В СНБО говорят, что никаких официальных предложений о введении санкций против них не поступало.

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Мировые компании ищут альтернативы для своих поставок из-за проблем с безопасностью в Красном море

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ФОПы больше всего жалуются на налоговые проверки и необоснованные штрафы

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Маршрутка сбила пешехода во Львове

Во Львове маршрутка сбила пешехода, его госпитализировали в больницу; полиция расследует инцидент, а автобус изъят на штрафплощадку.

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Маршрутка сбила пешехода во Львове