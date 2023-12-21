Зеленский - Гутерришу: Украина рассчитывает на утверждение Плана гуманитарного реагирования ООН на 2024 год

Украина рассчитывает на утверждение Плана гуманитарного реагирования ООН на 2024 год. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Генсеком ООН Антониу Гутерришем, передает УНН.

"Обсудили предложения по обеспечению безопасности гражданского судоходства в Черном море. Пригласил представителя Организации Объединенных Наций на четвертую встречу советников по имплементации Формулы мира", - сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил за отдельный план по зимнему сезону.

"Украина также рассчитывает на утверждение Плана гуманитарного реагирования ООН на 2024 год", - резюмировал Зеленский.

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