"Охватывает ситуацию с правами человека на всех ВОТ Украины": МИД приветствует обновленную резолюцию Генассамблеи ООН
Киев • УНН
МИД Украины приветствовал резолюцию ООН о нарушении прав человека на всех оккупированных Россией украинских территориях, в которой содержится призыв к рф прекратить агрессию и вывести войска. Резолюция осуждает нарушение Россией прав человека и требует прекратить депортацию детей.
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях ООН резолюции "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь".
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Генеральная Ассамблея в очередной раз подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и непризнание любых изменений статуса украинских территорий, включая результаты любых т.н. "выборов". Приветствуем тот факт, что статус временно оккупированных РФ территорий Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, как неотъемлемых частей суверенной территории Украины, остается принципиальной позицией Генеральной Ассамблеи
Детали
В ведомстве отметили, что нынешний документ охватывает ситуацию с правами человека на всех временно оккупированных РФ территориях Украины. Это обеспечит усиленное внимание ООН и международного сообщества ко всем преступлениям и грубым нарушениям, которые совершает российская оккупационная власть против местного населения на этих территориях.
В МИД сообщили, что резолюцией осуждается продолжающееся пренебрежение Россией норм международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, незаконное содержание под под стражей гражданских украинских граждан, применение пыток и истязаний, дискриминация жителей временно оккупированных территорий.
Генеральная Ассамблея требует от рф немедленно прекратить агрессию против Украины и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
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Также прекратить депортацию украинских детей, любое изменение статуса этих детей и предоставить исчерпывающую информацию соответствующим агентствам ООН и международным организациям, в т.ч. список всех депортированных украинских детей, включая тех, чей статус был изменен, усыновленных или переданных на попечение приемных родителей.
Отмечается, о необходимости принять все необходимые меры для безопасного возвращения этих детей на Родину, а в этом контексте, как указывает ведомство, - упоминается выдача ордера Международного уголовного суда на арест Путина и Львовой-Беловой.
В резолюции также осуждается захват Запорожской АЭС, ее персонала и создание постоянных рисков и угроз, прежде всего беспрецедентную ядерную и радиационную опасность, для населения Украины, соседних государств и международного сообщества, а также целенаправленные террористические атаки ракетами и БПЛА по гражданской инфраструктуре; на украинскую гражданскую портовую инфраструктуру и зерновые терминалы, продолжающейся блокады украинских портов, а также угроз применения силы против гражданских и торговых судов, что наносит существенный ущерб глобальной продовольственной безопасности.
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Мы благодарны международному сообществу за поддержку нашего государства в отстаивании территориальной целостности и суверенитета, прав человека и основных свобод. (...) Четкая позиция стран-членов ООН, поддержавших резолюцию, будет способствовать привлечению к ответственности всех причастных к совершению грубых нарушений прав человека и военных преступлений и предотвратит повторение подобных преступлений в будущем
Напомним,
УНН сообщал, что Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию, которая осуждает серьезные нарушения Россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины, сообщили в МИД Украины.
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"Охватывает ситуацию с правами человека на всех ВОТ Украины": МИД приветствует обновленную резолюцию Генассамблеи ООН
МИД Украины приветствовал резолюцию ООН о нарушении прав человека на всех оккупированных Россией украинских территориях, в которой содержится призыв к рф прекратить агрессию и вывести войска. Резолюция осуждает нарушение Россией прав человека и требует прекратить депортацию детей.
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