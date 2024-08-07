Европейский союз с начала полномасштабного вторжения рф предоставил помощь Украине на 108 млрд евро. Об этом сообщила президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

"ЕС поддерживает Украину с первого дня российской агрессии. Вместе с нашими государствами-членами мы оказали поддержку в размере почти 108 миллиардов евро", - написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Президента Еврокомиссии также указала, что Украина победит в этой войне "на выживание".

"ЕС будет с Украиной и ее народом столько, сколько потребуется", - добавила она.

ЄС затвердив перший платіж Україні у майже 4,2 млрд євро у межах Ukraine Facility