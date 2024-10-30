ЕС утвердил отчет о прогрессе Украины в реформах для вступления в Евросоюз - Шмыгаль
Киев • УНН
Коллегия Комиссаров Еврокомиссии утвердила отчет о прогрессе Украины в реформах для членства в ЕС. При условии выполнения всех требований, переговоры по кластерам могут начаться в 2025 году.
Колледж Комиссаров Еврокомиссии утвердил отчет о прогрессе Украины в реформах необходимых для членства в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Коллегия Комиссаров Еврокомиссии на своем заседании утвердила Отчет в рамках Пакета расширения. Во время встречи с Катариной Матерновой госпожа посол ЕС лично передала этот Отчет, который демонстрирует наш четкий прогресс на пути трансформаций во всех сферах
По его словам, этот документ свидетельствует о движении Украины в ЕС, ведь охватывает подробную годовую оценку состояния реформ в Украине по каждому переговорному разделу
Шмыгаль подчеркнул, что Киев уверенно движется вперед в выполнении Плана действий по рекомендациям Еврокомиссии.
В новом Отчете говорится, что Еврокомиссия готова открыть переговоры по кластерам как можно быстрее в 2025 году, как только Украина выполнит все условия. (...) Наша евроинтеграция напрямую связана с выполнением Плана реформ в рамках инструмента Ukraine Facility. Идем четко по графику, достигая определенных индикаторов
Напомним,
Еврокомиссия одобрила ежегодный Пакет расширения с оценкой прогресса Украины на пути к ЕС. При условии выполнения всех требований, переговоры по кластерам могут начаться в 2025 году.