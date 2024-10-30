ЕС утвердил отчет о прогрессе Украины в реформах для вступления в Евросоюз - Шмыгаль

Колледж Комиссаров Еврокомиссии утвердил отчет о прогрессе Украины в реформах необходимых для членства в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Коллегия Комиссаров Еврокомиссии на своем заседании утвердила Отчет в рамках Пакета расширения. Во время встречи с Катариной Матерновой госпожа посол ЕС лично передала этот Отчет, который демонстрирует наш четкий прогресс на пути трансформаций во всех сферах - рассказал глава украинского правительства.

По его словам, этот документ свидетельствует о движении Украины в ЕС, ведь охватывает подробную годовую оценку состояния реформ в Украине по каждому переговорному разделу

Шмыгаль подчеркнул, что Киев уверенно движется вперед в выполнении Плана действий по рекомендациям Еврокомиссии.

В новом Отчете говорится, что Еврокомиссия готова открыть переговоры по кластерам как можно быстрее в 2025 году, как только Украина выполнит все условия. (...) Наша евроинтеграция напрямую связана с выполнением Плана реформ в рамках инструмента Ukraine Facility. Идем четко по графику, достигая определенных индикаторов - подчеркнул премьер-министр Украины.

Напомним,

Еврокомиссия одобрила ежегодный Пакет расширения с оценкой прогресса Украины на пути к ЕС. При условии выполнения всех требований, переговоры по кластерам могут начаться в 2025 году.