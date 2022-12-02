Украина и ЕС провели четыре операции по противодействию торговле людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Европейском Союзе с участием Украины провели четыре глобальные операции по противодействию торговле людьми, попрошайничеству, сексуальной и трудовой эксплуатации. Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины Юрий Пархоменко, передает корреспондент УНН.
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"С начала полномасштабного вторжения рф подразделения миграционной полиции наладили плодотворную работу с европейскими партнерами. Была создана европейская платформа по обмену информацией. Были проведены четыре глобальные операции в Европейском Союзе с участием Украины по противодействию торговле людьми. Так, проведены операции по противодействию торговле людьми, попрошайничеству, сексуальной и трудовой эксплуатации", – рассказал Пархоменко.
Напомним
С начала войны правоохранительные органы европейских стран получили 50 сообщений о преступлениях, связанных с торговлей людьми за границей в отношении украинцев. Только по шестью таким фактам открыты уголовные производства.