Україна та ЄС провели чотири операції з протидії торгівлі людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Європейському Союзі за участю України провели чотири глобальні операції з протидії торгівлі людьми, жебракуванню, сексуальній та трудовій експлуатації. Про це під час брифінгу повідомив начальник Департаменту міграційної поліції Національної поліції України Юрій Пархоменко, передає кореспондент УНН.
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"З початку повномасштабного вторгнення рф підрозділи міграційної поліції налагодили плідну працю з європейськими партнерами. Була створена європейська платформа з обміну інформацією. Було проведено чотири глобальні операції в Європейському Союзі за участю України щодо протидії торгівлі людьми. Так, проведено операції щодо протидії торгівлі людьми, жебракуванню, сексуальній та трудовій експлуатації", – розповів Пархоменко.
Нагадаємо
З початку війни правоохоронні органи європейських країн отримали 50 повідомлень про злочини, які пов’язані з торгівлею людьми за кордоном стосовно українців. Лише за шістьма такими фактами відкрито кримінальні провадження.