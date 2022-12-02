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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україна та ЄС провели чотири операції з протидії торгівлі людьми

Україна та ЄС провели чотири операції з протидії торгівлі людьми

Київ • УНН

 • 835234 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Європейському Союзі за участю України провели чотири глобальні операції з протидії торгівлі людьми, жебракуванню, сексуальній та трудовій експлуатації. Про це під час брифінгу повідомив начальник Департаменту міграційної поліції Національної поліції України Юрій Пархоменко, передає кореспондент УНН.

Цитата

"З початку повномасштабного вторгнення рф підрозділи міграційної поліції налагодили плідну працю з європейськими партнерами. Була створена європейська платформа з обміну інформацією. Було проведено чотири глобальні операції в Європейському Союзі за участю України щодо протидії торгівлі людьми. Так, проведено операції щодо протидії торгівлі людьми, жебракуванню, сексуальній та трудовій експлуатації", – розповів Пархоменко.

Нагадаємо

З початку війни правоохоронні органи європейських країн отримали 50 повідомлень про злочини, які пов’язані з торгівлею людьми за кордоном стосовно українців. Лише за шістьма такими фактами відкрито кримінальні провадження.

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