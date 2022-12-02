Україна та ЄС провели чотири операції з протидії торгівлі людьми

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"З початку повномасштабного вторгнення рф підрозділи міграційної поліції налагодили плідну працю з європейськими партнерами. Була створена європейська платформа з обміну інформацією. Було проведено чотири глобальні операції в Європейському Союзі за участю України щодо протидії торгівлі людьми. Так, проведено операції щодо протидії торгівлі людьми, жебракуванню, сексуальній та трудовій експлуатації", – розповів Пархоменко.

Нагадаємо

З початку війни правоохоронні органи європейських країн отримали 50 повідомлень про злочини, які пов’язані з торгівлею людьми за кордоном стосовно українців. Лише за шістьма такими фактами відкрито кримінальні провадження.