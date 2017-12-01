ЕС одобрил достижения Украины в сфере энергетики

"За эти годы вы сделали очень много, провели огромное количество важных реформ. Украине удалось стабилизировать финансовую систему, экономику, а то, что вы сделали в энергетике, смогли отказаться от российского газа - это вообще огромное достижение", - подчеркнул он.

Однако, по его словам, все эти достижения можно потерять, если в стране не будет регулятора.

"Сейчас его (НКРЭКУ, - ред.) работу заблокировано. А без этого не могут нормально функционировать рынки электроэнергии и газа", - обратил внимание глава представительства ЕС в Украине.

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Мингарелли также обратил внимание на важность чистки банковского сектора, проведенной в государстве, и особо отметил, что Украине удалось принять ряд важных законов и провести реформу пенсионной системы, реформы образования и медицины.

Однако, по его мнению, Украине еще не удалось преодолеть коррупцию.

"Страна нуждается в новом антикоррупционного закона, новых институтов", - уточнил он.

По словам Мингарелли, дальнейшие реформы (среди которых в том числе реформа рынка земли), обеспечат стабильность страны, а это будет способствовать повышению уровня жизни и социальных стандартов. Украина сможет стать успешным и высокоразвитым государством.

Напомним, в Кабмине надеются к 2030 году снизить энергоемкость экономики Украины вдвое.