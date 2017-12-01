ЄС схвалив досягнення України у сфері енергетики

“За ці роки ви зробили дуже багато, провели величезну кількість важливих реформ. Україні вдалося стабілізувати фінансову систему, економіку, а те, що ви зробили в енергетиці, змогли відмовитися від російського газу — це взагалі величезне досягнення”, — підкреслив він.

Водночас, за його словами, усі ці досягнення можна втратити, якщо у країні не працюватиме регулятор.

“Наразі його (НКРЕКП, — ред.) роботу заблоковано. А без цього не можуть нормально функціонувати ринки електроенергії та газу”, — звернув увагу голова представництва ЄС в Україні.

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Мінгареллі також звернув увагу на важливість чистки банківського сектору, проведеної в державі, та особливо наголосив на тому, що Україні вдалося прийняти низку важливих законів та провести реформу пенсійної системи, реформи освіти та медицини.

Проте, на його думку, Україні ще не вдалося подолати корупцію.

“Країна потребує нового антикорупційного закону, нових інституцій”, — уточнив він.

За словам Мінгареллі, подальші реформи (серед яких в тому числі реформа ринку землі), забезпечать стабільність країни, а це сприятиме підвищенню рівня життя та соціальних стандартів. Україна зможе стати успішною та високорозвиненою державою.

Нагадаємо, у Кабміні сподіваються до 2030 року знизити енергоємність економіки України вдвічі.