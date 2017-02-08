ЕС отменил пошлину на импорт украинских стальных канатов

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 8078 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 43881 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 12367 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 71301 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 134262 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 138048 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 146110 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 157685 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 166687 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140074 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
47%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 25508 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 27717 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 25660 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 28569 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 22880 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 13496 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 43881 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 210755 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 264977 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 465628 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 34841 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 34217 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 48455 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 70314 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 77308 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

ЕС отменил пошлину на импорт украинских стальных канатов

Киев • УНН

 • 12059 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Европейский Союз отменил антидемпинговую пошлину относительно импорта стальных канатов из Украины, которая действовала почти 19 лет. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития и торговли Украины в Facebook, передает УНН.

ЕС отменил пошлину на импорт украинских стальных канатов

"Сегодня официальный вестник ЕС сообщил об отмене пошлины с 10 февраля 2017 года", - говорится в сообщении.

Заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская отметила, что это очень важный позитивный сигнал для украинского производителя по дальнейшему развитию и возможности расширения рынков сбыта своей продукции.

"Уменьшение ввозной пошлины для такого рода продукции является победой не только правительства, но и украинского бизнеса данного сектора. Стальные тросы и канаты используются во многих отраслях промышленности: нефтегазодобывающей, горнорудной, угольной, в машиностроении, поэтому отмена антидемпинговой пошлины означает, что украинские производители снова выйдут на европейский металлургический рынок и смогут успешно конкурировать с локальными производителями, как это и было 19 лет назад", - отмечает Н.Микольская.

Как сообщал УНН, Украина ожидает отмены ЕС антидемпинговой пошлины на стальные канаты в ближайшие дни.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,570.26