ЕС отменил пошлину на импорт украинских стальных канатов

"Сегодня официальный вестник ЕС сообщил об отмене пошлины с 10 февраля 2017 года", - говорится в сообщении.

Заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская отметила, что это очень важный позитивный сигнал для украинского производителя по дальнейшему развитию и возможности расширения рынков сбыта своей продукции.

"Уменьшение ввозной пошлины для такого рода продукции является победой не только правительства, но и украинского бизнеса данного сектора. Стальные тросы и канаты используются во многих отраслях промышленности: нефтегазодобывающей, горнорудной, угольной, в машиностроении, поэтому отмена антидемпинговой пошлины означает, что украинские производители снова выйдут на европейский металлургический рынок и смогут успешно конкурировать с локальными производителями, как это и было 19 лет назад", - отмечает Н.Микольская.

Как сообщал УНН, Украина ожидает отмены ЕС антидемпинговой пошлины на стальные канаты в ближайшие дни.