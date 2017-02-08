ЄС скасував мито на імпорт українських сталевих канатів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Європейський Союз скасував антидемпінгове мито щодо імпорту сталевих канатів з України, яке діяло майже 19 років. Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні офіційний вісник ЄС повідомив про скасування мита з 10 лютого 2017 року”, — йдеться в повідомленні.
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України Наталія Микольська зазначила, що це дуже важливий позитивний сигнал для українського виробника щодо подальшого розвитку та можливості розширення ринків збуту своєї продукції.
“Зменшення ввізного мита для такого роду продукції є перемогою не тільки Уряду, а й українського бізнесу даного сектору. Сталеві троси та канати використовуються в багатьох галузях промисловості: нафтогазовидобувній, гірничорудній, вугільній, у машинобудуванні, тому скасування антидемпінгового мита означає, що українські виробники знову вийдуть на європейський металургійний ринок та зможуть успішно конкурувати з локальними виробниками, як це і було 19 років тому”, — зазначає Н.Микольська.
Як повідомляв УНН, Україна очікувала скасування ЄС антидемпінгового мита на сталеві канати найближчими днями.