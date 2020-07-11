ЕС сожалеет о решении Турции превратить собор Святой Софии в мечеть
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Евросоюз считает решение Турции о превращении собора Святой Софии (Айя-София) из музея в мечеть достойным сожаления. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает УНН.
“Айя-София имеет глубокую историческую общемировую ценность. Турция имеет глубокую традицию сохранения культурного наследия, так же как и признанную традицию интеллектуальной и культурной открытости. Решение Госсовета Турции об отмене одного из самых значительных постановлений правительства в современной истории о присвоении собору статуса музея и решение президента (Турции Тайипа) Эрдогана передать монумент под управление религиозным властям достойно сожаления. Турция обязалась способствовать продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога и укреплению терпимости и сосуществования”, — говорится в заявлении.
Напомним, ранее президент Турции Эрдоган заявил, что мечеть Ая-София в Стамбуле — бывший православный Софийский собор, в котором до сих пор в течение последних 80 лет был расположен музей — откроет свои двери для верующих 24 июля.
Дискуссия вокруг будущего Софийского собора в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом бывшем храме, а ныне музее состоялось чтение Корана. Через неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность преобразования собора Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции страны Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью, в пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и МИД Греции, а также ЮНЕСКО.
Построенный в 6-м веке, в течение более тысячи лет Софийский собор в Константинополе был самым большим христианским храмом в мире. В 15-м веке после захвата города османами собор был превращен в мечеть. Музейный статус Софийский собор получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.