В ЮНЕСКО закликали уряд Туреччини не змінювати статус собору Святої Софії

"В ЮНЕСКО закликали владу Туреччини дотримуватися своїх правових зобов'язань щодо статусу Собору Святої Софії, який включений до Списку всесвітньої спадщини в якості музею. Заява ЮНЕСКО з'явилося у зв'язку з наміром уряду Туреччини перетворити музей в діючу мечеть", - сказано в повідомленні.

Так, в ЮНЕСКО нагадали, що Собор Святої Софії VI століття є частина об'єкта "Історичні райони Стамбула", включеного в 1985 році до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як такий, що володіє винятковою універсальною цінністю. Як наголошується в заяві, такий статус тягне за собою низку правових зобов'язань. Наприклад, держава повинна гарантувати, що ніякі зміни не вплинуть на видатну універсальну цінність об'єкта, що знаходиться на його території.

Як зазначено, у прийнятих Комітетом документах уточнюється, що об'єкт "Історичні райони Стамбула" внесений до Списку, зокрема, як "унікальна інтеграція архітектурних шедеврів, які зображують місце зустрічі Європи та Азії протягом декількох століть", а Собор Святої Софії "став зразком для цілої низки церков і більш пізніх мечетей, а мозаїка палаців і церков Константинополя вплинула як на східне, так і на західне мистецтво". Таким чином, підкреслюють експерти ЮНЕСКО, собор Святої Софії має високу символічну, історичну й універсальну цінність.

Вони також нагадують, що необхідною умовою збереження всесвітньої спадщини та підвищення його значущості є повноцінна і рівноправна участь всіх спільнот і зацікавлених сторін, що мають стосунок до того чи іншого об'єкту.

ЮНЕСКО, як зазначено, кілька разів повідомляла про наявні проблеми в листах, адресованих уряду Турецької Республіки.

"Ми закликаємо турецьку владу почати діалог до того, як буде прийняте будь-яке рішення, яке може вплинути на універсальну цінність цього об'єкта", - йдеться в заяві.

В ЮНЕСКО підкреслили: займаючи стратегічне положення на протоці Босфор, між Балканами та Анатолією, і між Чорним і Середземним морями, Стамбул був пов'язаний з найважливішими подіями у світі політики, релігії та мистецтва протягом більш ніж 2 тис. років. Його шедеври - древній іподром Костянтина, храм Святої Софії VI століття і мечеть Сулейманія XVI століття - опинилися тепер під загрозою руйнування через перенаселеність міста, промислових забруднень і неконтрольовану урбанізацію.

"Собор святої Софії був місцем проживання грецького православного патріарха, але після падіння Константинополя він був перетворений в мечеть. У сьогоднішньому Стамбулі собор служить музеєм і відомий унікальними фресками та мозаїками візантійського періоду. Влада Туреччини має намір знову зробити собор мечеттю", - зазначено в повідомленні.

Довідка: Після падіння Візантійської імперії в 1453 році собор був перероблений в мечеть. У 1935 році, згідно з декретом уряду Туреччини, підписаного засновником сучасної турецької держави Кемалем Ататюрком, собор став музеєм, а з фресок і мозаїк були зчищені шари штукатурки, які приховували їх. У 1985 році собор був включений до складу пам'яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у п'ятницю офіційно зробив собор Святої Софії мечеттю через кілька годин після того, як суд скасував рішення 1934 року народження, яке перетворювало його в музей.