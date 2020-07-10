В ЮНЕСКО закликали уряд Туреччини не змінювати статус собору Святої Софії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. В ЮНЕСКО закликали владу Туреччини дотримуватися своїх правових зобов'язань щодо статусу Собору Святої Софії, який включений до Списку всесвітньої спадщини як музей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ООН.
"В ЮНЕСКО закликали владу Туреччини дотримуватися своїх правових зобов'язань щодо статусу Собору Святої Софії, який включений до Списку всесвітньої спадщини в якості музею. Заява ЮНЕСКО з'явилося у зв'язку з наміром уряду Туреччини перетворити музей в діючу мечеть", - сказано в повідомленні.
Так, в ЮНЕСКО нагадали, що Собор Святої Софії VI століття є частина об'єкта "Історичні райони Стамбула", включеного в 1985 році до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як такий, що володіє винятковою універсальною цінністю. Як наголошується в заяві, такий статус тягне за собою низку правових зобов'язань. Наприклад, держава повинна гарантувати, що ніякі зміни не вплинуть на видатну універсальну цінність об'єкта, що знаходиться на його території.
Як зазначено, у прийнятих Комітетом документах уточнюється, що об'єкт "Історичні райони Стамбула" внесений до Списку, зокрема, як "унікальна інтеграція архітектурних шедеврів, які зображують місце зустрічі Європи та Азії протягом декількох століть", а Собор Святої Софії "став зразком для цілої низки церков і більш пізніх мечетей, а мозаїка палаців і церков Константинополя вплинула як на східне, так і на західне мистецтво". Таким чином, підкреслюють експерти ЮНЕСКО, собор Святої Софії має високу символічну, історичну й універсальну цінність.
Вони також нагадують, що необхідною умовою збереження всесвітньої спадщини та підвищення його значущості є повноцінна і рівноправна участь всіх спільнот і зацікавлених сторін, що мають стосунок до того чи іншого об'єкту.
ЮНЕСКО, як зазначено, кілька разів повідомляла про наявні проблеми в листах, адресованих уряду Турецької Республіки.
"Ми закликаємо турецьку владу почати діалог до того, як буде прийняте будь-яке рішення, яке може вплинути на універсальну цінність цього об'єкта", - йдеться в заяві.
В ЮНЕСКО підкреслили: займаючи стратегічне положення на протоці Босфор, між Балканами та Анатолією, і між Чорним і Середземним морями, Стамбул був пов'язаний з найважливішими подіями у світі політики, релігії та мистецтва протягом більш ніж 2 тис. років. Його шедеври - древній іподром Костянтина, храм Святої Софії VI століття і мечеть Сулейманія XVI століття - опинилися тепер під загрозою руйнування через перенаселеність міста, промислових забруднень і неконтрольовану урбанізацію.
"Собор святої Софії був місцем проживання грецького православного патріарха, але після падіння Константинополя він був перетворений в мечеть. У сьогоднішньому Стамбулі собор служить музеєм і відомий унікальними фресками та мозаїками візантійського періоду. Влада Туреччини має намір знову зробити собор мечеттю", - зазначено в повідомленні.
Довідка: Після падіння Візантійської імперії в 1453 році собор був перероблений в мечеть. У 1935 році, згідно з декретом уряду Туреччини, підписаного засновником сучасної турецької держави Кемалем Ататюрком, собор став музеєм, а з фресок і мозаїк були зчищені шари штукатурки, які приховували їх. У 1985 році собор був включений до складу пам'яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у п'ятницю офіційно зробив собор Святої Софії мечеттю через кілька годин після того, як суд скасував рішення 1934 року народження, яке перетворювало його в музей.