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В ЮНЕСКО призывали правительство Турции не менять статус собора Святой Софии

В ЮНЕСКО призывали правительство Турции не менять статус собора Святой Софии

Киев  •  УНН

 • 16349 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. В ЮНЕСКО призывали власти Турции соблюдать свои правовые обязательства в отношении статуса Собора Святой Софии, который включен в Список всемирного наследия в качестве музея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресc-службу ООН.

"В ЮНЕСКО призвали власти Турции соблюдать свои правовые обязательства в отношении статуса Собора Святой Софии, который включен в Список всемирного наследия в качестве музея. Заявление ЮНЕСКО появилось в связи с намерением правительства Турции превратить музей в действующую мечеть", - сказано в сообщении.

Так, в ЮНЕСКО напомнили, что Собор Святой Софии VI века является часть объекта "Исторические районы Стамбула", включенного в 1985 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как обладающий исключительной универсальной ценностью. Как отмечается в заявлении, такой статус влечет за собой ряд правовых обязательств. Например, государство должно гарантировать, что никакие изменения не повлияют на выдающуюся универсальную ценность объекта, находящегося на его территории.

Как отмечено, в принятых Комитетом документах уточняется, что объект "Исторические районы Стамбула" внесен в Список, в частности, как "уникальная интеграция архитектурных шедевров, отражающих место встречи Европы и Азии на протяжении нескольких веков", а Собор Святой Софии "стал образцом для целого ряда церквей и более поздних мечетей, а мозаика дворцов и церквей Константинополя оказала влияние как на восточное, так и на западное искусство". Таким образом, подчеркивают эксперты ЮНЕСКО, собор Святой Софии обладает высокой символической, исторической и универсальной ценностью.

Они также напоминают, что необходимым условием сохранения всемирного наследия и повышения его значимости является полноценное и равноправное участие всех сообществ и заинтересованных сторон, имеющих отношение к тому или иному объекту.

ЮНЕСКО, как отмечено, несколько раз сообщала о существующих проблемах в письмах, адресованных правительству Турецкой Республики.

"Мы призываем турецкие власти начать диалог до того, как будет принято любое решение, которое может повлиять на универсальную ценность этого объекта", - говорится в заявлении.

В ЮНЕСКО подчеркнули: занимая стратегическое положение на проливе Босфор, между Балканами и Анатолией, и между Черным и Средиземным морями, Стамбул был связан с важнейшими событиями в мире политики, религии и искусства на протяжении более 2 тыс. лет. Его шедевры – древний ипподром Константина, храм Святой Софии VI века и мечеть Сулеймания XVI века – находятся теперь под угрозой разрушения из-за перенаселенности города, промышленных загрязнений и неконтролируемой урбанизации.

"Собор святой Софии был местом проживания греческого православного патриарха, но после падения Константинополя он был преобразован в мечеть. В сегодняшнем Стамбуле собор служит музеем и известен уникальными фресками и мозаиками византийского периода. Власти Турции намерены снова сделать собор действующей мечетью", - отмечено в сообщении.

Справка: После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу официально сделал собор Святой Софии мечетью через несколько часов после того, как суд отменил решение 1934 года, которое превращало его в музей.

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