ЄС шкодує про рішення Туреччини перетворити собор Святої Софії в мечеть
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Євросоюз вважає рішення Туреччини про перетворення собору Святої Софії (Айя-Софія) з музею в мечеть гідним жалю. Про це йдеться в поширеній в п'ятницю заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, передає УНН.
“Айя-Софія має глибоку історичну загальносвітову цінність. Туреччина має глибоку традицію збереження культурної спадщини, так само як і визнану традицію інтелектуальної і культурної відкритості. Рішення Держради Туреччини про скасування одного з найзначніших постанов уряду в сучасній історії про присвоєння собору статусу музею і рішення президента (Туреччини Тайіпа) Ердогана передати монумент під управління релігійним властям гідно жалю. Туреччина зобов’язалася сприяти просуванню міжрелігійного та міжкультурного діалогу і зміцненню терпимості і співіснування”, — йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Ердоган заявив, що мечеть Ая-Софія у Стамбулі — колишній православний Софійський собор, в якому дотепер протягом останніх понад 80 років був розташований музей — відкриє свої двері для вірян 24 липня.
Дискусія навколо майбутнього Софійського собору в Стамбулі розгорнулася після того, як 29 травня, в чергову річницю падіння Константинополя, в цьому колишньому храмі, а нині музеї, відбулося читання Корану. Через тиждень президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив вивчити можливість перетворення собору Святої Софії на мечеть. Пізніше міністр юстиції країни Абдулхаміт Гюль висловився за те, щоб собор знову став мечеттю, на користь цього висловився і міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.
Проти перетворення Софії в мечеть висловлювалися представники православних церков і високопоставлені дипломати, зокрема і держсекретар США Майк Помпео та МЗС Греції, а також у ЮНЕСКО.
Побудований у 6-му столітті, протягом понад тисячу років Софійський собор у Константинополі був найбільшим християнським храмом у світі. У 15-му столітті після захоплення міста османами собор був перетворений на мечеть. Музейний статус Софійський собор отримав в 1934 році за рішенням першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. З 1985 року собор включений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.