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ЕС рассматривает варианты передачи активов центробанка рф на восстановление Украины

ЕС рассматривает варианты передачи активов центробанка рф на восстановление Украины

Киев • УНН

 • 276812 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Европейский Союз изучает возможность использования замороженных активов российского центрального банка для восстановления Украины. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, ссылаясь на анонимные источники, обсуждение пока находится на начальном этапе. Однако экспертам по правовым вопросам уже поручено изучить возможные варианты, чтобы передача активов не угрожала юридическими последствиями.

Среди вариантов рассматривается использование активов центрального банка россии на 300 млрд долларов, замороженных странами ЕС, США и другими союзниками после вторжения рф на территорию Украины.

По словам других анонимных источников Bloomberg, такие разговоры проводятся и в США. Однако американские чиновники обеспокоены тем, что это может создать прецедент, мешающий центральным банкам других стран размещать свои активы в США. Конфискация активов центрального банка является юридическим минным полем и путь от бумажного решения к реальности будет длительным.

Европейская комиссия также “изучает, как заставить россию заплатить за вызванные разрушения”, а лидеры ЕС попросили ее “предоставить варианты использования замороженных активов для восстановления Украины в соответствии с законодательством ЕС и международным правом”, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, добавив, что “работа ведется”.

Напомним

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс заявил, что резервы российского центробанка можно было бы держать "замороженными", пока страна-агрессор не примет участие в восстановлении Украины.

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