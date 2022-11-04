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ЄС розглядає варіанти передачі активів центробанку рф на відновлення України

ЄС розглядає варіанти передачі активів центробанку рф на відновлення України

Київ • УНН

 • 276816 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Європейський Союз вивчає можливість використання заморожених активів російського центрального банку для відновлення України. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, посилаючись на анонімні джерела, обговорення поки перебуває на початковому етапі. Проте експертам з правових питань уже доручено вивчити можливі варіанти, щоб передача активів не загрожувала юридичними наслідками.

Серед варіантів розглядається використання активів центрального банку росії на 300 млрд доларів, що були заморожені країнами ЄС, США та іншими союзниками після вторгнення росії на територію України.

Зі слів інших анонімних джерел Bloomberg, такі розмови проводяться і в США. Проте американські чиновники стурбовані тим, що це може створити прецедент, який заважатиме центральним банкам інших країн розміщувати свої активи в США. Конфіскація активів центрального банку є юридичним мінним полем і шлях від паперового рішення до реальності буде тривалим.

Європейська комісія також “вивчає, як змусити росію заплатити за спричинені руйнування”, а лідери ЄС попросили її “надати варіанти використання заморожених активів для відновлення України у відповідності з законодавством ЄС та міжнародним правом”, повідомив представник Єврокомісії Крістіан Віганд, додавши, що “робота ведеться”.

Нагадаємо

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що резерви російського центробанку можна було б тримати "замороженими", поки країна-агресор не візьме участь у відбудові України.

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