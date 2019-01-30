ЕС разбил азовский лед: Россия начала пропускать украинские суда на Мариуполь
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. За несколько дней до визита в Украину европейских министров иностранных дел, Россия начала пропускать украинские суда на Мариуполь. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам в ходе совместной рабочей поездки в Мариуполь, передает корреспондент УНН.
"Как сказал один из моих коллег, Европейский Союз сегодня разбил азовский лед. За несколько дней до этого визита Россия начала пропускать наши суда на Мариуполь. И даже сам факт визита является элементом давления со стороны наших европейских друзей и коллег", - сказал министр.
По его словам, визит европейских министров крайне важен в смысле оценки последствий для Украины российской экономической блокады.
"Российская стратегия - это постепенная оккупация Азовского моря, экономическая блокада, попытка дестабилизации - все то, что является классической русской гибридной стратегией", - добавил он.
Напомним, во вторник, 29 января, началась совместная рабочая поездка министров иностранных дел Украины Павел Климкин, Чешской Республики - Томаша Петршичека и Королевства Дания - Андерса Самуэльсена к Мариуполю.
Как сообщал УНН, глава МИД Дании Андерс Самуэльсен сократил рабочий визит в Украину из-за ухудшения погодных условий.